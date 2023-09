Il fuoco fa il primo morto in Sicilia, a Cefalù una donna semicarbonizzata

Tragedia nel palermitano a causa degli incendi che stanno mettendo in ginocchio la Sicilia. A Mazzaforno, nei pressi di Cefalù, una donna, M.D., 42 anni, è stata ritrovata priva di vita e semicarbonizzata in una cunetta poco distante dal proprio maneggio, dove si era recata per provare a mettere in salvo i cavalli che si trovavano all'interno delle stalle. La donna si era spostata in fretta e furia verso il maneggio per via dell'incendio che era scoppiato poco distante e che si stava sempre più avvicinando alla sua proprietà. Probabilmente a causa dell'aria irrespirabile e tossica, la donna avrebbe perso i sensi e a quel punto le fiamme non le avrebbero dato scampo. A lanciare l'allarme i familiari, che fino a pochi minuti prima del dramma si trovavano con lei. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.