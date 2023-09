Marina di Ragusa, annega 71enne originario del Siracusano: inutili i soccorsi

A Marina di Ragusa un settantunenne del Siracusano in vacanza con il suo camper è annegato nelle acque antistanti il Lungomare Andrea Doria. L’uomo in compagnia della moglie e di un’altra coppia, insieme ai suoi compagni di vacanza ha deciso di prendere il bagno, ma subito dopo essere entrati in acqua a pochi metri dall’arenile, sono andati in difficoltà a causa della corrente.

Scattati immediatamente i soccorsi, sul posto è arrivato il gommone della Protezione Civile, ma per il settantunenne non c’è stato niente da fare. Indagini della Polizia.