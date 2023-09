Territorio Ragusa, analisi della segreteria sulla stagione estiva e iniziative future

Riunione di segreteria l’altra sera presso la sede cittadina del Movimento Territorio a Ragusa durante la quale si è stilato il bilancio della stagione estiva e sono state pianificate le future attività politiche del movimento stesso. Presenti il presidente Giuseppe Iannizzotto, il segretario Raimonda Salamone, il vice segretario Corrada Iacono, il segretario organizzativo Michele Tasca e il Consigliere comunale Angelo Laporta.

Durante la bella stagione, purtroppo, sono stati numerosi i problemi che il movimento ha notato e riportato all’attenzione della cittadinanza anche grazie alla puntuale azione di controllo e segnalazione del consigliere comunale Angelo Laporta che, con appositi comunicati stampa, ha puntato i riflettori su pulizia, decoro, sicurezza e scarsa presenza di vigili urbani per fare rispettare le minime regole nel quartiere di Marina.

Anche a Ibla e a Ragusa superiore, tuttavia, non sono mancati i problemi: nel quartiere barocco la questione dei varchi d’accesso e delle multe cadute a pioggia su forestieri, turisti e perfino sui residenti è ormai nota, poi si sono verificati problemi all’ordine pubblico, non c’è stata sufficiente vigilanza e si è notato un notevole incremento del traffico che ha causato disagi; a Ragusa superiore continuano a esserci problemi di ordine pubblico e sicurezza nel centro storico. In generale è emersa l’assenza di una concreta visione strategica per incrementare e gestire il turismo nel nostro territorio, sia per Marina che per i centri storici di Ragusa e Ibla. Insomma, non si è vista, ahinoi!, un’inversione di tendenza su tutti questi problemi e ci aspettavamo che dopo ben cinque anni di rodaggio questa amministrazione fosse finalmente in grado di affrontarli con risolutezza ed efficacia. Invece…