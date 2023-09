Migranti, si svuota l'hotspot di Lampedusa: restano in 145

Dopo i giorni della grande emergenza nell'hotspot di contrada Imbriacola, arrivato ad ospitare circa 7mila persone, la struttura è praticamente svuotata. Stamani nel centro ci sono 145 persone, di cui 121 minori non accompagnati. Tutti sono stati pre-identificati e fotosegnalati dalla Polizia. In mattinata non è previsto alcun trasferimento. Intanto le cattive condizioni del mare hanno bloccato gli sbarchi: da 48 ore sulla più grande delle Pelagie non si registrano approdi.