Carabinieri, 31 segnalazioni del Nas Catania e 21.000 euro di sanzioni

Irregolarità accertate in 30 strutture, 31 operatori di settore segnalati alle Autorità giudiziaria e sanitaria e contestate oltre 40 sanzioni per un valore complessivo di 21.000 euro, sequestrati 6.245 kg di alimenti non idonei al consumo, eseguendo provvedimenti di chiusura o sospensione per tre imprese commerciali irregolari. E' bilancio dell'operazione 'Estate tranquilla' dei carabinieri del Nas di Catania che da giugno alla prima decade di settembre hanno effettuato 95 ispezioni in posti di ristoro autostradali, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, stabilimenti balneari, villaggi turistici, parchi acquatici, centri benessere e termali e centri di ospitalità per anziani. I controlli sono stati eseguiti nell'ambito di un piano di intervento sviluppato dal comando Carabinieri per la Tutela della salute d'intesa con il ministero della Salute sull'intero territorio nazionale per tutelare la salute pubblica verificando il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti durante il periodo vacanziero e turistico.