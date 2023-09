Misterbianco, controlli ai chioschi del "cibo in strada": multe e sequestri

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione dei reati disposti dal Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo – CIO – del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto della Polizia Locale e del personale della società Enel, hanno messo in atto a Misterbianco un servizio coordinato per il controllo dell’occupazione del suolo pubblico e, in generale, della legalità delle attività commerciali del tipo “chioschi”, sparse sul territorio. In tale contesto, sono stati denunciati a piede libero per abuso edilizio e furto aggravato, padre e figlia che, in possesso della licenza per la somministrazione di alimenti, di fatto, avevano dichiarato di non svolgere alcuna attività ma, invece, avevano installato in pubblica via due chioschi fissi e lì somministravano bevande e cibi di vario tipo.

Inoltre, poiché i chioschi non erano censiti al catasto in quanto abusivi, non potevano ottenere alcun contratto per la fornitura della corrente elettrica, e, per ovviare a questo “problema”, i due parenti avevano allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica entrambe le strutture, mediante un cavo collegato direttamente al palo della luce.

Al termine degli accertamenti, entrambi i chioschi sono stati sequestrati e il personale Enel ha ripristinato l’allaccio abusivo, rimettendo in sicurezza l’area.

Sono state, poi, effettuate verifiche presso 5 venditori ambulanti del paese e tutti sono stati sanzionati per un importo di 200 euro a testa per aver occupato in maniera irregolare il suolo pubblico oltre l’orario previsto . Infine, al confine tra Misterbianco e il quartiere San Nullo di Catania sono stati controllati 22 veicoli e 24 persone, per contrastare, in particolare, la guida senza casco e la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, e 21 automobilisti sono stati sanzionati per un totale di 19.000 euro di sanzione (guida senza casco, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida senza patente).