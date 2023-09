Pestati a sangue da buttafuori abusivi, ad Avola indagini chiuse per 5

La Polizia di Stato ha notificato un avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque uomini- di 41, 27, 25, 45 e 42 anni - accusati di aver compiuto un violento pestaggio nei confronti di due uomini nel borgo marinaro di Avola, nel Siracusano. Sono accusati di lesioni aggravate in concorso. Le indagini degli agenti del commissariato di Avola hannov permesso di ricostruire che i cinque indagati millantavano di espletare l'attività di 'buttafuori' all'ingresso di diversi locali, sebbene nessuno di loro risultasse iscritto nell'albo prefettizio. Secondo gli investigatori, dopo un diverbio per motivi di viabilità stradale tra due uomini di 23 e 45 anni e una donna, i cinque hanno minacciato i due e hanno teso loro un agguato in un vicino vicolo buio. Li avrebbero fermati mentre passeggiavano e utilizzando anche un bastone avrebbero cominciato a malmenarli causando alle vittime gravissime lesioni: traumi cranico facciali, escoriazioni multiple e frattura del seno mascellare, frattura delle ossa nasali, frattura della parete dell'orbita oculare e frattura di più incisivi.

I feriti furono lasciati privi di conoscenza, insanguinati e in stato di shock sul ciglio di una strada trafficata.