Il ministro Piantedosi: "Il primo Cpr per i migranti sarà a Pozzallo"

"Nel recepimento di una direttiva europea avvieremo da domani a Pozzallo, in provincia di Ragusa, la prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri, come la Tunisia, per fare in modo che si possano realizzare velocemente, entro un mese, procedure di accertamento per l'esistenza dei presupposti di status di rifugiato". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi concludendo a Benevento i lavori di "SudInvest". Parlando dei Cpr, Piantedosi ha confermato che ce ne sarà uno in ogni regione, "sul tavolo al momento però c'è solo qualche ipotesi" sulle collocazioni specifiche.

"L'apertura lunedì prossimo a Pozzallo, nell'area industriale, della prima struttura di trattenimento di richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri, come la Tunisia annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, mi permette di sottolineare come mi riconosco perfettamente nelle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo per accogliere, siamo per integrare ma a patto di regolarizzare questi immigrati". Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna commenta l'annuncio del ministro Piantedosi circa la realizzazione nel suo comune della prima struttura per richiedenti asilo (300 nuovi posti, di cui 84 da destinare all'attivazione del nuovo servizio).