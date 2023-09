Eirocup di Pallanuoto, Ortigia Siracusa e Telimar Palermo in testa nei rispettivi gironi

La terza giornata della prima fase di Euro Cup maschile si apre con la seconda, netta, vittoria della Rari Nantes Savona che supera 15-10 il Klub Partizan. Nella squadra di Angelini, che parte di slancio con il 6-2 del primo tempo, spiccano i sette gol di Figlioli, ancora una volta protagonista principale e leader del gruppo. Nella partita successiva la Telimar Palermo batte la Sete Natation 15-7 e si riprende la testa della classifica del girone F con un punto in più del Savona. I siciliani iniziano con il freno a mano tirato e vanno due volte sotto nei primi sei minuti; si risollevano con un break di 3-0 e dal terzo tempo in poi conducono la partita. Poker di Vitale e tris di Occhione. Nel girone A, quello di Sabac in Serbia, l'Ortigia ottiene il terzo successo consecutivo e resta al comando con 9 punti. I siracusani guidati da Piccardo, dopo i quattro minuti iniziali (3-3) tornano avanti con Cassia e mantengono il vantaggio fino alla sirena del quarto tempo. Insieme alla tripletta di Cassia, i tre gol di Ferrero e i quattro di Inaba fanno la differenza. Stasera il quarto turno: VK Sabac Elixir-CC Ortigia nel girone A, Trieste-Szolnoki Dozsa nel girone C e Duisburg-RN Savona nel girone F.