Calcio di Eccellenza. Il Modica ospita l'Atletico Catania, Giancarlo Betta: vietato distrarsi

Dopo il turno di Coppa Italia, che ha mostrato un Modica Calcio pronto a tenere alti ritmi, è tempo di rituffarsi nel campionato e dare seguito alle prime due uscite ufficiali nel Girone B di Eccellenza. Al “Vincenzo Barone”, domenica dalle 15:30, i rossoblu affronteranno l’Atletico Catania, formazione che ha raccolto due pareggi in due gare, dimostrando una forte solidità difensiva pur avendo ancora pochi gol all’attivo.

Gli uomini di Betta saranno chiamati a mantenere alto il ritmo e a non abbassare la guardia. L’avvio è sicuramente stato di quelli importanti con risultati utili inanellati giornata dopo giornata tra campionato e coppa ma la concentrazione deve rimanere massima per far si che tutto questo sia solo una parte del cammino che la rosa dovrà affrontare durante tutta la stagione.

“E’ importante fare punti e guardare la classifica almeno dopo sette giornate, senza concentrarsi troppo sugli altri fino a quel momento – ha più volte ribadito il tecnico rossoblu Giancarlo Betta -. Veniamo da diversi risultati positivi ma dobbiamo restare concentrati”.

Ecco i convocati:

Portieri: Genovese L., Marino.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Grasso, Kebbeh, Manfre’, Savasta.