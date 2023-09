Calcio, Prima Categoria. Grande entusiasmo per la presentazione del Gravina Football Club 2023-2024

Riflettori puntati sulla nuova stagione del Gravina Football Club che prenderà parte al campionato di Prima Categoria – Girone E. Questa mattina la presentazione della squadra. Ad intervenire all’incontro lo staff e i giocatori dell’“ELEFANTINO CALCIO” e del “GRAVINA FOOTBALL CLUB”, il Primo Cittadino Massimiliano Giammusso, il presidente del consiglio comunale Salvo Santonocito, l’ufficio di Gabinetto rappresentato da Agata Viola, i consiglieri comunali Emanuele Mirabella, Mirko Marcantonio, Carmelo Indeninato e Domenica Spartà.

A prendere la parola è stato il presidente e uno dei due proprietari della società biancoverde Luca Taormina: “Ringraziamo il sindaco e tutta l’amministrazione che ci ha permesso di presentare il nostro progetto in aula consiliare. La nostra è una società nata nel 2018, dopo una promessa fatta tra il sottoscritto e il Primo Cittadino, per far tornare il calcio a Gravina ai fasti del passato. Noi, pian piano, stiamo facendo tutto il possibile per non deludere le attese”. Progetti seri, ambiziosi e ancorati ad una realtà che punta alla valorizzazione dei giovani.