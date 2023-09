Spacciava dalla cocaina al crack, arrestato un diciottenne a Siracusa

Continua il quotidiano contrasto al consumo ed alla vendita di droghe nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano.

Ieri, sono stati gli uomini del Commissariato di Ortigia, nella tarda mattinata, ad arrestare, in Via Santi Amato, in flagranza di reato, un giovane di 18 anni per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

In specie, i movimenti del pusher non sfuggivano all’occhio attento dei poliziotti in servizio di controllo nella piazza di spaccio di Via Santi Amato, che decidevano di bloccare il diciottenne e di sottoporlo ad un’attenta perquisizione.

L’intuito degli investigatori veniva premiato allorquando al giovane venivano sequestrate 167 dosi di cocaina, 136 di crack e 43 di marijuana.

Dopo le incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, lo spacciatore è stato sottoposto ai domiciliari.