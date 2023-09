Legalità, la Polizia incontra gli studenti del Ragusano

Il Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, con l’avvio del nuovo anno scolastico ha voluto intraprendere un ciclo di incontri con gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della provincia, per diffondere i principi di legalità anche attraverso la trattazione di tematiche attuali che vedono i più giovani, maggiormente coinvolti.

E’ la realizzazione della polizia di prossimità che entra in rapporto diretto con gli studenti verso i quali ogni attenzione è rivolta al fine di consolidare fiducia e affidamento.

In raccordo con i Dirigenti scolastici degli Istituti presenti in provincia, è stato programmato un primo ciclo di incontri che saranno tenuti da Funzionari della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Vittoria, Comiso e Modica, con il contributo specialistico degli esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (Polizia Postale) che divulgheranno agli studenti le indicazioni e consigli sull’uso consapevole del Web e per rimanere al riparo dai pericoli che da esso possono provenire.

E’ prevista inoltre la partecipazione di Unità Cinofile della Polizia di Stato specializzate nella ricerca di sostanze stupefacenti ed esplosivi ed un team di artificieri antisabotaggio, che con saggi, daranno dimostrazioni delle tecniche e modus operandi in diversi e delicati contesti operativi.

Obiettivo è quello di instaurare un dialogo costruttivo con i giovani e riflettere con loro sulle questioni fondamentali per la civile convivenza, a partire dal rispetto per gli altri e per sé stessi, l’osservanza delle regole e la tutela dei diritti e delle libertà.

Durante gli incontri, quindi, una particolare attenzione sarà dedicata ai principi fondamentali su cui si regge la società civile, affrontando poi, di volta in volta, tematiche più specifiche legate alle dinamiche di gruppo, ai disagi giovanili, ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, al consapevole e corretto utilizzo del web e dei social network, ai fenomeni della discriminazione razziale e di genere, all’obbligo scolastico, all’uso di sostanze stupefacenti, etc.