Il Papa: 'Nessuna invasione di migranti'. Borrell: 'L'Europa sia solidale con Lampedusa'

Sui massicci arrivi di migranti a Lampedusa "dobbiamo mostrare tutta la solidarietà all'Italia in un momento difficile".

"L'Unione europea sarà al fianco dell'Italia". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in un'intervista a France 24 e Radio France International. Borrell ha affermato "la necessità di un controllo delle frontiere con politiche che vadano oltre le misure di sicurezza, e accordi con i Paesi di origine e di transito che permettano di ricevere regolarmente la migrazione di cui abbiamo bisogno e anche garantire l'espulsione dei migranti migranti clandestini "che rischiano la vita per niente".

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha parlato con il Papa della "questione migratoria" e del "fine vita", nell'incontro di stamattina durante la visita di Francesco a Marsiglia. Lo si apprende da una nota dell'Eliseo.In merito alle parole del Papa sui migranti, fonti dell'Eliseo hanno citato la denuncia di Francesco sull'"indifferenza" dei responsabili politici europei, ma hanno sottolineato che "la Francia non deve vergognarsi, è un paese di accoglienza e di integrazione".

dIl Papa durante l'omelia ha invitato gli europei a non ammalarsi di "cinismo" e "indifferenza". "Sussultare - ha detto nell'omelia della messa, commentando il Vangelo - significa essere 'toccati dentro', avere un fremito interiore, sentire che qualcosa si muove nel nostro cuore. È il contrario di un cuore piatto, freddo, accomodato nel quieto vivere, che si blinda nell'indifferenza e diventa impermeabile, che si indurisce, insensibile a tutto e a tutti, pure al tragico scarto della vita umana, che oggi viene rifiutata in tante persone che emigrano, così come in tanti bambini non nati e in tanti anziani abbandonati. Un cuore freddo e piatto trascina la vita in modo meccanico, senza passione, senza slanci, senza desiderio". "Nella nostra società europea - ha avvertito Papa Francesco -, ci si può ammalare: il cinismo, il disincanto, la rassegnazione, l'incertezza, un senso generale di tristezza".