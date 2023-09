Donna morta nel rogo per salvare i cavalli, lunedì i funerali a Cefalù

Lutto cittadino lunedì 25 settembre a Cefalù, nel Palermitano, in occasione dei funerali di Maria David, una delle due vittime dei roghi che ieri hanno distrutto ettari di vegetazione e case in Sicilia. La donna era andata a liberare i suoi cavalli che si trovavano nella zona Mazzaforno circondata dalle fiamme. "La città di Cefalù vive con dolore e forte sofferenza la perdita di Maria nell'incendio di ieri che ha devastato il territorio cefaludese", dice il sindaco Daniele Tumminello, che per manifestare "sentimenti di solidarietà, vicinanza e affetto" alla famiglia di Maria, nello "spirito di unità di una comunità così profondamente colpita" ha proclamato il lutto cittadino. I funerali saranno celebrati lunedì, alle 9.30, nella Basilica Cattedrale. In occasione della giornata di lutto cittadino saranno esposte a mezz'asta le bandiere all'esterno del Municipio e sono vietate "le attività ludiche e ricreative e ogni attività pubblica in contrasto con il lutto stesso".