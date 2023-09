Figlia della vittima dell'incendio a Torretta: "Mio padre lasciato da solo"

"Ciao papi, sei stato lasciato solo. Non è stato un attacco di panico, sei morto per un'intossicazione da fumo. Nessuno è venuto ad aiutare te e gli zii a spegnere le fiamme, nessuno. Stavi combattendo contro uell'inferno". Lo ha detto Andreina Albano, la figlia di Salvatore, 68 anni, morto ieri dopo che era divampato un incendio tra Trappeto e Balestrate, nel Palermitano. "Mio padre - ha aggiunto - ce l'ha messa tutta per salvare il suo terreno e la sua casa, le fiamme erano già entrate nel suo giardini bruciando gli ulivi e due casotti in legno, ma è stato lasciato solo. Nessuno ha risposto alle chiamate di aiuto, solo alle 18 è arrivato un elicottero a fermare una valle intera che bruciava. Un palo della luce è caduto e siamo quindi senza elettricità, ancora adesso. Servirebbero più controlli durante lo scirocco nelle aree con vegetazione, e servirebbero anche più vigili del fuoco".