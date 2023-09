Maltempo in Campania, allerta gialla fino a domani

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo con criticità Gialla per piogge e temporali fino alle 9 di domani mattina, domenica 24 settembre.

Le precipitazioni, al momento, stanno determinando - si legge in una nota - allagamenti e situazioni di criticità in gran parte della Campania.

Squadre di volontari, in raccordo con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, sono in azione in tutti i territori interessati.

Le situazioni per le quali è stato necessario un supporto delle organizzazioni di volontariato, al momento, sono Bacoli, Torre del Greco, Cercola, Terzigno, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana in provincia di Napoli; Caserta, Carinaro, Casal Di Principe, Macerata Campana, Portico di Caserta, Lusciano, Santa Maria Capua Vetare e Piana di Monteverna, in provincia di Caserta; Solopaca e Pontelandolfo in provincia di Benevento.

Su tutta la regione potranno verificarsi ancora verificarsi precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione. Saranno possibili grandine, fulmini e raffiche di vento.DDWC