Nascondeva due panetti di hashish dentro un cuscino: arrestato a Noto

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Noto hanno arrestato un 28enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto due panetti di hashish, del peso complessivo di circa 180 grammi, nascosti in un cuscino all’interno dell’armadio della camera da letto.

Il 28enne, dopo le formalità di rito, è stato associato presso il carcere “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.