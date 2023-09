Resta aperta la Casa d'accoglienza per malati oncologici a Palermo

Potrà proseguire la propria attività di ospitalità e assistenza per malati oncologici e loro familiari fuori sede e privi di mezzi economici, la casa d'accoglienza "Cav. Guido Grimaldi" che opera presso la parrocchia San Vincenzo de' Paoli di via dei Quartieri a Palermo, grazie alle donazioni della Fondazione Grimaldi di Napoli, di Federfarma Palermo, dell'Ordine dei farmacisti di Palermo e di numerose realtà del quartiere.

Ieri sera, al termine della Messa celebrata per la festa di San Vincenzo de' Paoli, il parroco, padre Calogero Di Fiore, a nome della comunità parrocchiale ha voluto ringraziare i benefattori consegnando loro una targa."Siamo felici - ha detto - di potere proseguire l'accoglienza e l'assistenza. La casa è piena, ci sono persone in lista d'attesa. La prossima settimana arriveranno persone da tutta laSicilia, ci sono arrivate richieste anche dalla Puglia e dal Veneto. Siamo molto contenti di potere dare una mano a questi nostri fratelli in un momento fragile della loro vita e della loro malattia". Per tutti i farmacisti di Palermo e provincia ha ritirato la targa Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma: "E' un nostro dovere partecipare a iniziative come quella portata avanti da padre Calogero e dalla comunità di San Vincenzo, che riescono con pochi gesti concreti e con grande solidarietà e amore per il prossimo a dare una mano agli ammalati, ai sofferenti, ai meno fortunati, che hanno bisogno di cure e che spesso non hanno nulla per affrontare questo percorso complesso e difficile nel quale i farmacisti cercano di fare la propria parte. Il riconoscimento va a tutti i farmacisti della nostra provincia che hanno contribuito attraverso Federfarma affinché questo progetto si possa realizzare".