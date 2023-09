Euro Len Cup di pallanuoto, Ortigia Siracusa e Telimar Palermo passano il turno

Ortigia Siracusa e Telimar Palermo qualificate al turno successivo di Euro Len Cup. I palermitani hanno battuto la Rari Nantes Savona 12-10 nel derby italiano del girone F a Duisburg e hanno chiuso il raggruppamento al comando nonostante la sconfitta ai rigori della prima giornata contro la Vaterpolo Klub Partizan. Le vittorie contro i padroni di casa del Duisburgper 14-8, quella contro il Sete Natation per 15-7 e quella di oggi contro i liguri nello scontro diretto per il primo posto hanno lanciato la squadra di Gu Baldineti al secondo turno. Era arrivata matematicamente ieri sera, invece, la certezza del passaggio del turno per l'Ortigia che a Sabac in Serbia, nel gruppo A, si è arresa ai padroni di casa del Sabac per 11-9 in una sconfitta ininfluente ai fini della qualificazione. A spingere al passaggio del turno i siracusani le vittorie contro Noisy Le Sec per 16-11, Vk Valis Vega 17-10 e Dinamo Bucarest13-10. Domenica prossima scatterà il campionato di Serie A1. Giovedì alle 12 nella sala convegni del Foro Italico a Roma si terrà la presentazione della nuova stagione con i vertici federali, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e presidenti, allenatori e capitani delle squadre che parteciperanno ai campionati: per le siciliane al via in A1 maschile oltre ad Ortigia e Telimar anche la Nuoto Catania. Nel corso della presentazione saranno premiate le società che hanno vinto nella stagione scorsa sia a livello nazionale che internazionale. Saranno premiate l'Ekipe Orizzonte Catania per lo scudetto femminile e la Waterpolo Palermo per lo scudetto under 14 maschile.