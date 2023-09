Studentessa di 15 anni di Floridia ferita in un incidente a Solarino

Un gravissimo incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Solarino. Una studentessa di Floridia, E.A., 15 anni, è ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania per le ferite riportate in un incidente autonomo. La ragazza era nel sellino posteriore di una moto, guidata da un ragazzo, C. L.B., 17 anni. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Solarino,, il conducente ha perduto il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica sulla rotatoria in direzione Floridia, sull'asfalto. A riportare maggiori conseguenze è stata la passeggera. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata prima una gezzella Tenenza di Floridia e successivamente i loro colleghi di Solarino per ricostruire la dinamica dell'incidente . E' pure arrivata l'ambulanza del 118. I soccorritori dopo avere accertato le condizioni della ragazzina, politraumatizzata, hanno deciso di trasferirla a Catania, dopo essere passata dal Pronto soccorso di Siracusa. L'incidente è avvenuto alle 2 di notte vicino alla rotatoria che immette nell'area artigianale di Solarino.