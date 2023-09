Sondaggio Usa, Trump con 40 punti avanti per. le primarie dei repubblicani

- Donald Trump guida la corsa delle primarie repubblicana, con oltre 40 punti di vantaggio. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio Nbc News, che dà l'ex presidente al 59%, con Ron DeSantis molto distante al secondo posto con il 16%. Tutti gli altri candidati non superano il 10% dei favori degli elettori repubblicani: l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley al 7%, l'ex vice presidente Mike Pence al 4%, insieme all'ex governatore del New Jersey, Chris Christie.

I recenti problemi giudiziarie e le sue, tante, incriminazioni non sembrano quindi avere indebolito la posizione di Trump, anzi il contrario. Il sondaggio mostra il suo vantaggio si è ampliato da giugno - quando aveva un vantaggio di 29 punti sul governatore della Florida - a seguito della sua prima incriminazione federale per i documenti classificati nascosti a Mar a Lago. Proprio questo enorme vantaggio sta spingendo Trump a snobbare anche il secondo dibattito per le primarie, che si svolgerà il 27 settembre in California. In quel giorno, l'ex presidente intende invece andare a Detroit per parlare ad un gruppo di lavoratori del settore auto proprio nel mezzo dello sciopero del sindacato Uaw.