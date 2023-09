La morte del boss, il sindaco di Castelvetrano Alfano: " C'è una nuova aria"

A Castelvetrano - dove Matteo Messina Denaro, figlio del boss Francesco (don 'Ciccio') Messina Denaro, e' nato e cresciuto e ha costruito la sua carriera criminale - si respira da oggi "un'aria nuova". "Ma questo capitolo nuovo - spiega all'AGI il sindaco Enzo Alfano, appresa la notizia della morte del boss all'Aquila - e' parte di un percorso gia' iniziato, che deve continuare e deve condurre alla piena consapevolezza di chi era Matteo Messina Denaro: un assassino uno stragista". Da decenni tempo Messina Denaro, prosegue Alfano, "non apparteneva piu' a questa citta': totalmente scomparso, gli unici ricordi che i cittadini hanno della sua giovinezza era di un uomo prepotente, che faceva paura".

"La sua latitanza - sottolinea all'AGI il sindaco Alfano - ha fatto male a questa terra, e' stata una cappa invadente che ha impedito a questo territorio di dispiegare tutte le sue potenzialita'. Il nostro percorso ci deve portare ad essere antimafiosi per eccellenza, a impedire che determinate situazioni possano ricostituirsi. Il terreno e' stato coltivato da decenni da questi criminali, ed e' una minoranza che ha condizionato questo territorio: parecchi di loro sono in galera, adesso e' morto il loro capo, si potra' respirare aria nuova e c'e' una rete istituzionale che consente a chiunque voglia investire e lavorare qui sa oggi di trovare un territorio diverso, sano". Centrale diventa il tema dei beni confiscati alla mafia e, in particolare, ai Messina Denaro. "Con quei beni - spiega Alfano - si puo' realizzare un grande, ampio consenso sociale, presentando storie di successo di imprenditori sani che vengano a investire qui. Lavoreremo su questo, ci sono tutte le condizioni per farlo: un consenso sociale e una rete istituzionale. Qualche mese fa abbiamo incontrato in prefettura l'Agenzia dei beni confiscati e abbiamo manifestato l'intenzione di prenderli tutti in carico: sono circa un centinaio, buona parte dei quali riferibili a Messina Denaro: speriamo che tanti giovani imprenditori, agricoli e non, si avvicinino, se li aggiudichino e li facciano sviluppare in un'economia che dalle nostre parti e' piuttosto asfittica. Si tratta di terreni e anche immobili molto interessanti per un'imprenditoria seria e sana". Castelvetrano sapra' allontanare da se', com'e' accaduto con fatica a Corleone con Toto' Riina, il destino di essere associata ai boss Messina Denaro? "Assolutamente si', e' un percorso iniziato da anni, nessuno ha voglia di ricascarci. Abbiamo tutto l'interesse di andare a prendere dalla nostra storia il meglio, offuscato da qualche decennio di mafia. Abbiamo una grande storia, rispetto alla quale i Messina Denaro sono niente".