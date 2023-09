'Caro affitti', da oggi torna la protesta degli universitari

"Stiamo piantando nuovamente le tendein Sapienza. Abbiamo deciso di protestare in quanto il Governocontinua ad ignorare il caro studi e la crisi abitativa, senzaattuare alcuna soluzione concreta. Ci sentiamo traditi rispettoalle promesse che avevamo ricevuto prima dell'estate". Loannunciano gli studenti dell'Udu (Unione degli universitari)che questa notte sono tornati a dormire nell'università romana. Una piccola anticipazione della mobilitazione nazionaledell'Unione degli Universitari che inizierà ufficialmente oggi edurerà tutta la settimana, portando tendate, flash mob, presidie striscionate in 25 città universitarie di tutto il Paese. Lo slogan scelto è "Vorrei un futuro qui" e serve perchiedere misure urgenti per poter studiare e lavorare in Italia,senza dover emigrare all'estero. Il lancio ufficiale è oggi,davanti alla Sapienza, dove si terrà un presidio alle ore 10.30.Ma gli universitari non saranno da soli: sarà presente anche unadelegazione parlamentare dei partiti di opposizione, oltre aesponenti della Cgil e delle associazioni che hanno deciso diincontrare gli studenti e sostenere la mobilitazione dell'Udu. Le prime iniziative dell'Unione degli Universitari siterranno a Lecce, Palermo, Torino, Bologna e Perugia, oltre cheRoma. Nei giorni successivi si aggiungeranno le altre venticittà. "Il Consiglio dei ministri - conclude Camilla Pireddadell'Udu - interverrà sugli idonei non beneficiari delprecedente anno accademico che non avevano ancora ricevuto laborsa di studio, stanziando 17 milioni di euro. È un piccolopasso avanti, ma non è possibile rincorrere in questo modo leemergenze e fare aspettare un anno gli studenti senza borsa.Chiediamo al presidente Meloni e al ministro Bernini di trovareurgentemente un miliardo di euro per intervenire su studentatipubblici, affitti, borse di studio, salute mentale e caro libri.Oltre a smettere di sprecare le risorse del Pnrr per gli alloggiprivati che costano mille euro al mese".