Cinque persone denunciate a vario titolo a Siracusa

Agenti delle Volanti di Siracusa, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato, poiché risultati assenti, un uomo di 35 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ed un altro, di 39 anni, sottoposto agli arresti domiciliari.

Inoltre, nel corso di controlli su strada svolti nelle giornate di sabato e domenica, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 38 anni ed un altro di 68, entrambi trovati in possesso di un coltello di genere vietato.

Infine, nel corso di controlli in via Santi Amato, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo trovato in possesso di oggetti atti ad offendere.