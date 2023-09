Aggredisce con un coltello il convivente: donna denunciata a Siracusa

Nella tarda serata di ieri, gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove, un uomo di 36 anni ha dichiarato di essere stato aggredito dalla convivente con un coltello da cucina, riportando una ferita al gomito del braccio destro.

Per tali motivi, la donna, di 27 anni, è stata denunciata per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, allontanata dalla casa familiare.