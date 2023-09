Al culmine di una lite prende a bastonate 2 figli: arrestato a Catania

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato dopo che, al culmine di una lite per futili motivi, ha aggredito a colpi di bastone due dei suoi figli, uno dei quali minorenne, mandandoli in ospedale, dove i medici li hanno giudicati guaribili 10 e 5 giorni. L'uomo, già in passato ammonito dal Questore per violenza domestica nei confronti della moglie, è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali. Il 44enne è stato arrestato dagli agenti alla luce delle lesioni riportate dai ragazzi e della concordanza dei racconti delle vittime e degli altri figli. Su disposizione del pm di turno è stato rinchiuso nel carcere Piazza Lanza in attesa dell'udienza di convalida.