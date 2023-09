Acate, i pericoli del web spiegati nel libro di Giuseppe Raffa "Fuori dalle bolle...social"

Nello spiazzo antistante il castello dei Principi di Biscari, Giuseppe Raffa (il primo a sinistra nella foto), responsabile dell’Ambulatorio Antibullismi dell’Asp di Ragusa, ad Acate, ha presentato il suo nuovo libro, "Fuori dalle bolle... social", il manuale di pedagogia rivolto a genitori ed educatori di nativi digitali. L’incontro culturale, che faceva parte delle manifestazioni settembrine, è stato coordinato dal giornalista e docente Emanuele Ferrera, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Giuseppe Raffo e di un folto e attento pubblico.

Raffa, incalzato dalle domande del conduttore, ha parlato della crisi della famiglia, “la madre delle principali emergenze che attagliano l'universo giovanile”, ripercorrendo le principali tappe della rivoluzione digitale e messo in riga sia le conseguenze che le positività che sono emerse ed emergono da un uso irresponsabile e/o responsabile delle tecnologie.

Non poteva mancare un’attenzione particolare sul mondo dei social: “Ho suggerito a tutte le scuole, e a quelle di Acate in particolare - ha detto l’autore - di avviare attività e azioni per un uso responsabile e consapevole degli stessi e del digitale tutto. Il dirigente scolastico Salvatore Panagia, presente assieme a tanti insegnanti, si è dichiarato disponibile a collaborare con il pedagogista e con l'Ambulatorio Antibullismi”.

Secondo uno studio recente il 40 per cento dei giovani passa ogni giorno dalle due alle quattro ore davanti ai social. E sono quasi 110 mila gli studenti tra gli 11 e i 17 anni che rischiano di diventare dipendenti dalla consultazione compulsiva di contenuti sul web.

il libro di Giuseppe Raffa, che a una lettura superficiale potrebbe apparire una sorta di crociata contro la modernità, può venire in soccorso a quanti, ognuno per il proprio ruolo, ritengono che non sia troppo tardi per salvare i giovani e quegli adulti, persi in un mondo pieno di incognite. Sono cinque capitoli, uno più interessante dell’altro, che alle analisi fanno seguire suggerimenti e consigli. Si parte con un focus sulle generazioni e si chiude con i “nuovi adulti” e i “nuovi giovani”, passando in rassegna tutte le insidie del web, dalle quelle più note alle meno conosciute.