Armi e droga ddequestrate nel centro storico di Cosenza

Pistole, munizioni e cocaina trovate e sequestrate dai carabinieri nel centro storico di Cosenza. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto sul tetto di un’abitazione circa 25 grammi di cocaina, un bilancino elettronico e 11 grammi di hascisc. Inoltre, a seguito di un’accurata ispezione nella zona dei luoghi, hanno individuato all’interno di un intercapedine dello stesso tetto, una pistola semiautomatica clandestina, in perfetto stato d’uso, con colpo in canna e serbatoio inserito, contenente tre cartucce, altre 8 cartucce, un revolver, anche questa clandestina, in buono stato d’uso e cinque cartucce. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto a specifici accertamenti tecnici. In particolare, per quanto riguarda le armi, si verificherà un loro eventuale utilizzo in per recenti fatti delittuosi.