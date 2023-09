Nomine sospette nel 2019 al Comune di Rosolini, una condanna in Tribunale

Si è chiuso al Tribunale di Siracusa il processo sulle nomine sospette del Nucleo di valutazione del Comune di Rosolini con una condanna e un' assoluzione. Fatti avvenuti nel 2019 . Con l'accusa di falso in atto pubblico, il giudice monocratico Liborio Mazziotta ha inflitto due mesi di reclusione a Simone Migliore, 44 anni, concedendogli la sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. L'imputato dovrà inoltre risarcire la parte civile, nella fattispecie, Irene Scala da liquidarsi in separato giudizio, indicando a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva , la somma di 2.000 euro e alla rifusione delle spese processuali su quanto sostenuto dalla stessa 'che si liquidano in 4.835 euro, oltre il 15% per Iva e Cpa, come per legge.

Il giudice ha invece assolto perchè ' è insufficiente la prova che il fatto costituisca il reato', Gianni Cassarino, 55 anni.

Il giudice Mazziotta ha infine disposto la trasmissione degli atti relativi alle dichiarazioni di Giovanni (Vanni) Baglieri, 45 anni, già segretario del Pd di Rosolini, al Pubblico ministero relative all'udienza dello scorso 1 giugno. L'ipotesi di reato è quella di falsa testimonianza. La sentenza verrà depositata tra 60 giorni.

Il sindaco dell'epoca, Pippo Incatasciato, nel 2021 era uscito dall'inchiesta per un 'non luogo a procedere'.