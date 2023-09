Scoppia una rissa fra tunisini in via Mentana: un arresto a Scicli

Un 35enne tunisino è stato arrestato a Scicli dai carabinieri di Modica con l'accusa di rissa, lesioni personali aggravate, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, minaccia e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, nonché ingresso irregolare sul territorio nazionale. Dopo aver partecipato a una rissa con alcuni connazionali in via Mentana, nei pressi di un noto bar, il 35enne, su cui pendeva un provvedimento di espulsione, si è dileguato per le strade cittadine ma è stato subito intercettato. Fermato dai militari ha reagito aggredendoli con un'ascia e cercando, tra l'altro, di procurarsi lesioni. Alla fine, i carabinieri sono riusciti a riportare il giovane alla calma e ad arrestarlo per poi condurlo alla casa circondariale di Ragusa, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria. Gli altri due soggetti partecipanti alla rissa e regolari sul territorio italiano, hanno riportato lesioni lievi: uno con ferita da taglio all'addome, l'altro una ferita lacero contusa al capo. Entrambi, medicati all'ospedale di Modica, sono stati giudicati guaribili nell'arco di 15 giorni. I

due sono stati denunciati in stato di libertà per rissa, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e lesioni personali.