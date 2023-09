Controlli a Catania, sequestrati diciotto motorini

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo - CIO - del 12° Reggimento "Sicilia" e a quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno messo in atto un articolato servizio coordinato del territorio nei quartieri "centro storico" e "San Cristoforo", al fine di contrastare l'illegalità diffusa con particolare riferimento al fenomeno della guida senza casco e alla tutela igienico sanitaria nei chioschi. I

controlli dei Carabinieri e del N.A.S. presso le storiche strutture dei "Chioschi" sono stati orientati alla verifica della corretta applicazione della normativa sanitaria a tutela dei numerosi avventori che in ogni ora del giorno e della notte si dissetano presso tali attività commerciali. In particolare i controlli hanno interessato un chiosco del quartiere San Cristoforo, dove sono stati sequestrati 50 litri di sciroppi privi di tracciabilità della provenienza e, per tale motivo, al titolare è stata comminata una sanzione di 1.500,00€.

Il servizio è proseguito con posti di controlli finalizzati alla prevenzione di condotte di guida indisciplinate, che pongono a serio rischio l'incolumità di pedoni e di altri utenti della strada; nella circostanza, sono state identificate 41 persone, controllate 30 auto e sono state elevate sanzioni al codice della strada per 14.500,00€ circa (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione).

Tra queste, 10 sono state quelle applicate per la guida senza il casco, con contestuale sequestro amministrativo dei motocicli.

Altri 8 motoveicoli sono stati, invece, sequestrati perché privi della prevista copertura assicurativa