Pantelleria, lutto cittadino per la donna bruciata e uccisa dal compagno

Un inaspettato e per fortuna inconsueto atto di violenza estrema, mai rilevato in questo territorio". Così ha definito la vicenda della morte di Anna Elisa Fontana il sindaco di Pantelleria Fabrizio D'Ancona. "Per questo - dice - sento la necessità insieme all'amministrazione di sensibilizzare tutta la comunità con una manifestazione di condanna e nel contempo di rispetto per le donne". "Nessuno - continua il sindaco - può giudicare queste situazioni se non si vivono, ma soprattutto nessuno le dovrebbe vivere".

All'amministrazione comunale si unisce la chiesa di Pantelleria.

"Mentre la Sicilia brucia - ha scritto in una lettera aperta ai fedeli padre Vincenzo Greco - per l'incuria, la stoltezza e la cattiveria dell'uomo, un altro fuoco sconvolge Pantelleria. Un fuoco che distrugge la vita di una donna, Anna Elisa, una di noi, appartenente a questa comunità, un fuoco che, trovando il vuoto lasciato dal senso perduto del vivere, esce dalle mani di chi avrebbe dovuto amarla e che invece brucia il suo corpo, il nostro corpo. Un fuoco che divora la nostra apparente serenità e che divora le speranze di un domani migliore per la nostra isola".