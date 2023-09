Incidente, bimba di 8 anni morta all'ospedale di Catanzaro dopo 3 giorni di agonia

E'morta stamane nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro Annamaria Calabretta, un bambina di 8 anni gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto venerdì 22 settembre nel centro abitato di Crotone.

La piccola, che frequentava la terza elementare all'istituto comprensivo Alcmeone di Crotone, venerdì era a bordo di una moto guidata dal compagno della madre, un trentaduenne che era andato a prenderla da scuola come faceva sempre.

L'incidente stradale è avvenuto su via Giovanni Paolo II, nei pressi della piscina olimpionica dove, per cause in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un'auto condotta da un quarantottenne che transitava sulla stessa corsia di marcia.