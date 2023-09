Vittoria, Curciullo (PD): lotta al bullismo e alla criminalità al centro della politica

"Esprimo indignazione per questi fatti di violenza che si sono verificati nella nostra Città e manifesto allarme e preoccupazione per i gravi fenomeni di bullismo e di recrudescenza criminale che si manifestano con sempre maggiore frequenza". Lo afferma il segretario cittadino del PD di Vittoria, Angelo Curciullo. "Voglio manifestare la mia vicinanza al giovane rimasto vittima dell’episodio di bullismo, apparso sui social media in tutta la sua violenza di cui, tuttavia, dobbiamo ricercare le ragioni della voluta spettacolarizzazione. Occorre una risposta democratica della Città rispetto a questa emergenza, per impedire che Vittoria diventi ostaggio del degrado e della criminalità. La sicurezza costituisce un valore sociale ed istituzionale e rappresenta il presupposto dello stesso sviluppo democratico della città e del sistema produttivo, che va assicurato e tutelato con ogni mezzo necessario. Un plauso - continua Curciullo - all’iniziativa del Sindaco e della Amministrazione Comunale volta alla mobilitazione cittadina su questi temi. E’ necessario che la Città assuma consapevolezza di questa emergenza di sicurezza che vive il nostro territorio e che i cittadini, le famiglie, le forze politiche e sociali, le agenzia educative della Città, mettano in campo una reazione condivisa, diretta ad isolare i fenomeni di bullismo e di criminalità, nell’interesse primario della vita democratica".