Modica, due morti sospette all'ospedale Maggiore: indaga il Nas dell'Arma

Ospedale Maggiore di Modica, i Nas indagano su due morti sospette. Acquisite cartelle, turnazioni di medici e infermieri e procedure di identificazione di tutto il personale. Venerdì prossimo sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Giovanni Giannone.

L’ispezione dei militari, recatisi nella struttura sanitaria sabato scorso, è legata alle due morti avvenute all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica nell’ultima settimana e per le quali i familiari delle vittime hanno presentato altrettante denunce all'autorità giudiziaria. In particolare, i militari del nucleo Antisofisticazione e sanità dei carabinieri, delegati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, stanno esaminando, con accertamenti post-mortem, l’iter che ha condotto all’esame di colonscopia del commercialista Giovanni Giannone, 57 anni deceduto martedì scorso presso l’Ospedale Maggiore di Modica e della donna 59 enne deceduta per un ictus cerebrale, due giorni dopo essersi sottoposta a due operazioni.