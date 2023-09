Catania, al 'Massimino' passa il Foggia: rossazzurri fischiati a fine partita

Il Catania incassa la seconda sconfitta al 'Massimino'. A portare a casa tre punti preziosi è stato il Foggia, che nel finale ha deciso le sorti del confronto. Per i rossazzurri è un campanello d'allarme che dice che con questi ritmi il doppio salto di categoria rischia di rimanere un sogno. Tornando alla gara di questa sera, il Foggia ha tre occasioni da rete in avvio di partita. E' però il Catania a comandare il gioco con il Foggia sempre pericoloso nelle ripartenze. Rossazzurri evanescenti in fase conclusiva. Il volto della gara cambia nella ripresa quando sono i pugliesi a diventare minacciosi.

Nel Catania si mette in bella mostra Chiricò, ma non basta. Il gol degli ospiti arriva nel momento di maggior pressione degli etnei. Il Foggia sorprende tutti e mette dentro il pallone dello 0-1. In gol Marino che sfrutta una corta respinta della difesa catanese trovando il varco giusto per insaccare. E’ il 73′.

Il Foggia chiude la partita con Tonin in pienorecupero (95') che approfitta di un errore fra Curado e Bethers siglando il raddoppio. Il Catania lascia il rettangolo di gioco accompagnato dai fischi.