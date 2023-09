Arrestato a Comiso straniero per evasione dai domiciliari

A Comiso la Polizia di Stato, ha tratto in arresto in flagranza di reato uno straniero, per evasione dagli arresti domiciliari.

Il giovane di 26 anni noto alle forze dell’ordine, che annovera precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio e per la sua pericolosità sociale è stato anche sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di Comiso, era stato tratto in arresto la notte di venerdì 8 settembre in quanto resosi responsabile del furto di birre, dolci e denaro, in concorso con altro straniero, in danno di un panificio sito in corso Ho Chi Min.