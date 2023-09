L'assessore Turano: "Nostro obiettivo è aprire le scuole il pomeriggio"

"La vera scommessa sarà non soltanto aprire le scuole siciliane nel pomeriggio, ma far sì che gli studenti ce lo chiedano". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione e formazione Mimmo Turano, a Palazzo d'Orléans, alla presentazione della seconda edizione di "Didacta Sicilia". "Lo faremo - ha spiegato - soltanto se nelle ore pomeridiane riusciremo a dare un'offerta formativa che non deve essere offerta didattica, ma sociale, educativa, sportiva, culturale. Bisogna mettere in campo una serie di iniziative che devono invogliare i nostri studenti a tornare a scuola. E' un impegno arduo, una grande scommessa. Potremo concretizzarlo - ha aggiunto - raccogliendo i suggerimenti dei presidi, coinvolgendo il territorio e mettendo le risorse che abbiamo a disposizione, e sono davvero tante. Riteniamo di poter costruire una scuola più performante e un tantino diversa rispetto a quella che già conosciamo".