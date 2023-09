Il questore di Trapani vieta i funerali pubblici di Matteo Messina Denaro

Come era previsto, il questore di Trapani ha vietato il funerale pubblico per Matteo Messina Denaro, morto ieri notte all'ospedale de l'Aquila. Le esequie, dunque, si svolgeranno in forma privata nel camposanto di Castelvetrano appena la salma, su cui è stata effettuata l'autopsia eseguita dal medico legale Cristian D'Ovidio, professore universitario a Chieti, arriverà nel paese del trapanese.Dopo gli accertamenti autoptici, l'autorità giudiziaria disporrà la restituzione del corpo del capomafia alla famiglia. A L'Aquila da giorni c'è la nipote del capomafia, che è anche il suo difensore e il suo tutore legale, Lorenza Guttadauro. E' stata la Guttadauro a contattare l'impresa funebre incaricata del trasporto in Sicilia del feretro. La salma potrebbe partire già nel pomeriggio per raggiungere via terra l'Isola. Alle esequie, che si svolgeranno in un cimitero blindato e off limits al pubblico, non dovrebbe partecipare un sacerdote neppure per una benedizione. La Chiesa nega i funerali religiosi ai mafiosi e comunque il capomafia aveva espressamente lasciato scritto di non volerli.