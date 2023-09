Studentessa di Floridia coinvolta in un incidente 'è in prognosi riservata'

Nessun particolare sulle condizioni di salute della studentessa di Floridia, E. A., 15 anni rimasta ferita in un incidente stradale sulla Statale 121 nella notte fra sabato e domenica scorsa, mentre da Solarino stava rientrando a Floridia. Era in sella a un motorino guidato da un amico C.D.B. 17 anni, che ha riportato . E.A. si trova ricoverata in gravi condizini all'ospedale 'San Marco' di Catania. Fonti sanitarie del Policlinicometneo staane si sono limitati a dire che la ragazzina 'è in prognosi riservata'. Non è stato possibile entrare nei particolari, anche perchè il direttore del raparto di neurochirurgia è stato impegnato da mattina a sera in sala operatoria. Sostanzialmente le condizioni di E.A., sarebbero stabili, tanto che i medici si sono riservati la prognosi sulla vita.