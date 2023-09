Attira una minorenne in un vicolo e ne abusa: arrestato a Corigliano Rossano

Avrebbe attirato con un pretesto una ragazza minorenne in un vicolo buio per poi abusare di lei. Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e posto ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Il fatto è accaduto nella frazione Schiavone a di Corigliano Rossano dovei militari sono intervenuti, a seguito di una richiesta giunta al numero 112, per soccorrere la minorenne che ha detto di essere rimasta vittima di abusi da parte del 22enne che conosceva solo di vista. Le indagini, condotte dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Castrovillari, hanno permesso sin dall'immediatezza di raccogliere, come è stato riferito in una nota, "gravi e concordanti indizi di reato in ordine alle potenziali responsabilità del 22enne".