Scoperte un migliaio di piantine di marijuana a Gioia Tauro

Un migliaio di piantine di marijuana sono state scoperte dai carabinieri nella Piana di Gioia Tauro. A Delianuova i militari della stazione locale hanno individuato, in un terreno di libero accesso, una coltivazione di circa 150 fusti da circa 2 metril' uno verosimilmente di cannabis indica. In questa circostanza, dopo il prelevamento di alcuni esemplari per il campionamento, la piantagione è stata totalmente distrutta. Situazione analoga si è verificata tra Serrata e Galatro dove, in località Prateria, i carabinieri hanno scoperto una coltivazione di canapa con circa 350 piante. Anche in questo caso, dopo la campionatura, si è proceduto alla distruzione delle piante.