NaxosLegge arriva ad Augusta fino al 29 con due focus sul romanzo storico

Fino a venerdì anche Augusta accoglie la XIII edizione di Naxoslegge, festival delle narrazioni, della lettura e del libro diretto da Fulvia Toscano. Si tratta di tre incontri sul tema “I Cantieri della Memoria” – tra storia e valorizzazione dei beni culturali - a cura di Mariada Pansera e organizzati in collaborazione con la locale sezione dell’Archeoclub. Sono in programma al Nuovo circolo del tennis, il 26, 27 e 29 settembre, sempre alle 18.30

Si inizia con “Il mio nome nel vento” di Alessandro Rivali (Mondadori) martedì 26 settembre, ore 18.30. Un romanzo storico e di formazione con cui Alessandro Rivali dà vita, con la sua scrittura poetica e limpida, a una grande epopea famigliare, un viaggio frutto di una ricostruzione basata su documenti della sua famiglia, a cui si ispira da vicino quella immaginaria dei Moncalvi, e sui fatti di un periodo di Storia cruento e cruciale. Mercoledì 27 si parlerà di beni culturali e patrimoni materiali e immateriali con Laura Cappuggi, direttrice del C.R.I.C.D-Centro Regionale Inventario, Catalogazione e Documentazione-Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana.

Infine venerdì 29/9 protagonista dell'incontro sarà Emanuela Fontana (nella foto), autrice di un fortunato romanzo "La correttrice" (Mondadori) già alla terza ristampa. È la straordinaria storia - sconosciuto sinora – di Emilia Luti, 24enne fiorentina, a servizio come baby sitter nella casa milanese di Alessandro Manzoni, col quale collabora per quattro lunghi anni limando e affinando il linguaggio de "I Promessi Sposi", consegnato tra il 1840 e il 42 alla stampa – alla storia e allo studio di generazioni di studenti e amanti del capolavoro – con un lessico semplificato e quanto più vicino alla lingua parlata e viva usata dagli italiani non ancora ancora riuniti in un unico Paese.