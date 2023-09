Modica, rischio idrogeologico: 2 milioni per il torrente San Liberale

Dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, arrivano oltre 2 milioni di euro per il ripristino degli argini e la sistemazione idraulica e dei versanti del torrente San Liberale. Si tratta di interventi urgenti di Protezione Civile, conseguenza degli eventi meteorologici del gennaio 2017 che colpirono Modica

“Il sindaco – spiega Maria Monisteri, Sindaco di Modica – è stato nominato come Ente attuatore per espletare le attività connesse all’intervento per cui Modica ha ricevuto il cospicuo finanziamento. Adesso, nominerò il Responsabile Unico del Procedimento in modo che si velocizzino i tempi e si possa arrivare celermente alla realizzazione di opere assolutamente necessarie contro il rischio idrogeologico, in una delle zone più ‘difficili’ della nostra Città. Peraltro, questa notizia è arrivata a ridosso del 26 settembre, data che Modica non dimentica nel ricordo delle 112 vittime e della devastazione, provocate dalla grande alluvione del 1902”

“Queste somme – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago – vanno ad unirsi al quasi milione di euro che ha già permesso l’avvio dei lavori al San Liberale. Passi avanti concreti, dunque, verso ogni tipo di azione che serve a prevenire il rischio idrogeologico e a mettere in sicurezza le aree maggiormente esposte alle sue conseguenze, come, appunto, l’alveo del San Liberale”