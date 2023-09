Brunori scatenato a Venezia fa volare il Palermo: i 'rosa' portano a casa tre punti n

Il Palermo sogna insieme ai suoi impagabili tifosi (più di 500, di martedì, a Venezia). Penzo conquistato al termine di una battaglia condita da tanti errori contro un Venezia mai domo. Primo tempo godibile e con tanti cambiamenti di fronte.

Altare aggancia Lund in area, Brunori segna dal dischetto.

Pohjanpalo sciupa un paio di palle gol, quindi, nell'ultimo minuto di recupero, è un falco su un tiro di Johnsen ribattuto da Mateju e pareggia con il mancino. Nella ripresa ancora Venezia in avvio con Johnsen e Pohjanpalo (palo sfiorato al 6') poi, al quarto d'ora Joronen prima salva su Brunoni poi, sul corner successivo, Lucioni svetta ed il bomber rosanero accompagna in porta. I veneti attaccano, super Brunori chiude il match nel recupero per la sua tripletta personale.