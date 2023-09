Pastore trovato cadavere in fondo a un pozzo nelle campagne di Rosolini

Un pastore è stato trovato cadavere in contrada Casale a Rosolini, ma in territorio di Noto. Per recuperare il corpo dell'uomo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto che prima di riportarlo in superfice hanno dovuto lavorare alcune ore. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Noto. I militari dell'Arma sono al lavoro per dare un nome alla vittima e soprattutto capire se si è trattato di un incidente oppure di un omicidio. Secondo quanto si apprende, la vittima dovrebbe essere uno straniero dell'est Europa.