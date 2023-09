Pastore morto a Rosolini per una pecora: la Procura apre un'inchiesta

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo di 67 anni, di nazionalità rumena, ritrovato all'interno di un pozzo in un terreno in contrada Casale, a Noto, ma a cinque chilometri dal centro abitato di Rosolini.

Sono stati i vigili del fuoco a recuperarlo dopo la segnalazione giunta ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un pastore che ieri pomeriggio, mentre stava facendo pascolare le pecore, si sarebbe accorto che una pecora era precipitata in fondo al pozzo. Nel tentativo di raggiungerla, l'uomo è scivolato ed è caduto a sua volta nel pozzo profondo diversi metri. Nelle prossime ore il pm titolare dell'inchiesta deciderà s edisporre l'autopsia o archiviare il caso come incidente.