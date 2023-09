Ragusa, auto si ribalta in viale delle Americhe: conducente rimane illeso

Incidente ieri sera poco prima delle 23 in viale delle Americhe a Ragusa. Un'auto, con alla guida un 18enne si è ribaltata. Si è trattato di un incidente autonomo senza tragiche conseguenze. Il conducente del veicolo è riuscito ad uscire dall'abitacolo senza avere riportato ferite. Sul posto sono interventuti i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo che, perdeva gasolio per il violento impatto con l'asfalto e la polizia locale per effettuare i rilievi del caso.