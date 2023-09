Crotone, anziana si assenta da casa: la trova occupata da una donna e la figlia

Si è introdotta con la sua bambina nell'abitazione di un'anziana donna, temporaneamente assente dalla città, occupandole l'alloggio popolare del quale è legittima assegnataria. È accaduto a Crotone dove una giovane donna crotonese è stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Crotone per invasione di edificio e danneggiamento.

La donna, che ha dichiarato di non essere in condizioni di pagare un affitto, ha dapprima forzato la porta dell'appartamento, ubicato nel quartiere 'Vescovatello' dove si trovano numerosi edifici di edilizia popolare, e quindi si è installata all'interno insieme alla figlia minorenne.

A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno udito i rumori dell'effrazione e, sapendo che la proprietaria, una donna di 87 anni, era partita da Crotone per andare a trovare il figlio che vive al nord Italia, hanno chiamato i carabinieri.

All'arrivo dei militari la donna non ha voluto saperne di lasciare l'alloggio né è stato possibile farla sgombrare con l'uso della forza considerata la presenza della minore, in questi casi espressamente tutelata dalla legge.

I carabinieri hanno quindi interessato la Polizia locale che a sua volta ha allertato i servizi sociali del Comune dai quali è stata avviata una ricognizione per trovare una sistemazione provvisoria a mamma e figlia le quali al momento occupano ancora l'alloggio dell'anziana.